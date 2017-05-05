富邦找尋新洋投 據傳簽下前韓職洋投

麥葛雷格去年曾效力韓職，今年有望來台效力。(圖/截自網路)

富邦悍將今年開季至今戰績不佳在四隊墊底，日前領隊蔡承儒坦言球隊正在找尋新洋投人選，已經從40幾人中篩選出3人，專欄作家Brandon DuBreuil今在推特上，指出富邦準備簽下去年效力韓職耐克森英雄的洋投麥葛雷格（Scott McGregor）。

麥葛雷格去年球季效力耐克森英雄，出賽14場，自責分率5.20，投出61次三振和20次保送，拿下6勝3負，球速最快可以來到150公里，均速則約148公里。

(中時電子報)