NBA》22比0！巫師轟翻綠衫軍扳回一城
誰也想不到，來到華盛頓客場的塞爾提克會如此不堪一擊！巫師5日首節就打出誇張22比0猛攻，把對手轟到體無完膚，最後以116比89輕取塞爾提克，不過巫師仍以1勝2敗落後，接下來雙方第4戰8日續在華盛頓進行。
原本比賽一開始，雙方還以12比12打平，沒想到接著沃爾、波特、波達諾維奇等巫師球員徹底爆發，轉眼比分變成34比12，看到地主球迷歡欣鼓舞，隨後塞爾提克幾乎沒有反撲機會，一路都以大幅落後劣勢到比賽結束槍響。
就算比賽勝負提前底定，雙方火藥味仍然很重，全場出現8次技術犯規，另有1次二級惡性犯規吹到巫師替補前鋒烏布雷身上，包含烏布雷、詹寧斯、羅席爾3人都被驅逐出場，可見這場比賽激烈程度沒因大幅拉開而降低。
整場比賽最火爆時刻是在第2節還剩9分12秒，儘管巫師取得大幅領先，烏布雷仍控制不了自我情緒，在卡位時遭撞倒後，直接衝到歐利尼克面前把他狠狠推倒，烏布雷馬上被吹二級惡性犯規，只能乖乖接受驅逐出場命運。
巫師先發5人得分都上雙，沃爾攻下全場最高24分，另有8助攻，波特18分，葛泰13分、16籃板，畢爾11分，馬基夫莫里斯10分，籃網「棄將」波達諾維奇也替巫師貢獻19分、10籃板，再次證明籃網管理階層很沒眼光。
塞爾提克以先發中鋒荷福德16分最高，克勞德14分居次，東區準決賽前兩役平均可拿43分的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯僅拿13分、4助攻，他在上半場還因門牙鬆脫，緊急接受治療後才上場，整體表現明顯受到影響。
(中時電子報)
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