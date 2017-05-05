8位模範母親 榮獲永和區公所表揚
母親節將至，新北市永和區公所6日下午2時30分將在新北市永安市民活動中心舉辦「永和區106年度模範母親表揚典禮」。
活動現場嘉賓雲集，熱鬧非凡，表演團體有智光商工表演藝術科歌唱熱舞、恆毅高中花式籃球表演、臺大流行音樂社歌唱及花式扯鈴表演，共同的心願就是為模範母親們獻上最真摯的祝福。
永和區長吳興邦表示，本次表揚模範母親共8位，分別為周謝秀滿、陳李銀、尤明珠、黃麗卿、羅江植子、盧廖鳳鸞、陳美淳、謝鍾秋菊。
其中陳李銀高齡93歲，為今年推薦最長者，8位模範母親除事親至孝、教養子女有成、與家庭相處融洽，同時熱心公益，奉獻大愛於社會，榮獲模範母親實至名歸。
模範母親表揚現場，各個表演團體能歌善舞，賣力演出相當精彩。除模範母親親友們親臨現場表達祝賀外，子女對母親也訴說著感人至深的話語，場面十分溫馨。吳區長藉此活動感謝辛勞付出的母親們。
(中時)
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