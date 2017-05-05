苗栗婦人遭殺害 身前騎車最後身影曝光
苗栗縣竹南鎮65歲鄧姓婦人，3日遭殺害陳屍自家農田水溝，警方專案小組持續搜索調查，昨調閱周邊30多支路口監視器，訪查相關民眾，案情仍陷入膠著，警方今天一早重回現場搜尋凶器，擴大範圍偵辦中。
監視器拍下婦人身前最後身影，是3日下午2點15分許，鄧婦騎機車沿龍江街穿越西濱公路路口，警方研判死亡時間可能是當天下午2點到4點間，推測可能剛到農田不久就遇害。
死者家屬說，鄧婦出門前沒有掛戴項鍊或貴重物品，手機、錢包也沒帶出門，手錶還戴在手上，未發現財物損失，初步先排除劫財殺人可能性。
(中時)
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