不想行李箱爆開 這5件事你該知道
拖著個行李箱在機場行走，早已不是航班工作人員的專利，現在許多民眾「人手一箱」，就算只是國內小旅行也習慣使用行李箱。行李箱雖然方便，但究竟堅不堅固、能不能好好保護內容物卻常令人提心吊膽，其實，只要注意以下幾件事，就能減少「爆箱」或是箱內物品損毀的機率。
一名資深地勤人員（下以A代稱）依自身經驗告訴香港《蘋果日報》，關於行李箱的5個小常識。第1，有傳用近年來流行的TSA鎖比較安全，因為海關檢查時，使用萬能鑰匙即可打開無須破壞；對此，A說明TSA鎖其實是美國運輸安全局的專用鎖，理論上來說，只有他們會有萬能鑰匙，若其他國家海關想要檢查，仍可能會強硬地破壞行李箱。
第2，就算在行李箱貼上「易碎」標示，但機場人員每天要處理的事情太多，不可能注意到每個特殊需求，通常對所有行李都會「一視同仁」；如果真的要帶易碎物品的話，A表示可在check in時購買超大行李寄存服務，或乾脆多買一個機位放置，若堅持要拖運，某些航空公司會聲明，要是發生問題，他們不會賠償。
第3，軟殼行李箱可放比較多衣物，但硬殼行李箱較防撞、防水。如果怕行李箱被摔、撞壞，重點是裡面別放太滿，否則一撞擊就容易爆開；另外，一般的拉鍊容易被割開，A建議好能選擇用鐵扣緊緊繫住的行李箱。
第4，以A的經驗來說，束帶無法確保行李箱不會爆開，它最大的用途僅為辨別行李；第5，有兩條走廊的廣體客機，行李會由機器送上來，因此損毀機率較低，但僅一條走廊的窄體客機，上下行李都是靠人工，若工作人員趕時間的話，有時還會不小心把行李從升降台直接摔到跑道上。
(中時電子報)
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