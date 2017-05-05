春橋田公司製售過期食品 新北下架11公斤

新北市衛生局昨清查春橋田公司再新北市的下游，共下架11公斤商品。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局昨日下午接獲高雄市衛生局通報，指出「春橋田股份有限公司」使用過期原料製成7項產品，衛生局昨清查下游11家業者，多為小型有機食品店，除其中1家已歇業，下架進貨的黑糖粉、燕麥片、杏仁果及腰果等4項商品，截至昨日下午5時共下架11公斤產品。

食品藥物管理科長劉君豪表示，新北業者僅進貨4項產品，昨日清查後共下架純原蔗黑糖粉2.3公斤、純原蔗黑砂糖4.1公斤、自然健康燕麥片0.8公斤、健康即食腰果3.8公斤，將持續監督下架回收情形，保障民眾飲食安全。

(中時)