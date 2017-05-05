蔡政府執政周年 國民黨代列四大「成績」

蔡政府執政將於20日將滿一周年，國民黨文傳會副主委唐德明5日表示，民進黨中央昨天（4日）提前召開執政成績報告記者會，但人民無感、媒體也無感，執政黨召開的記者會，四大報竟然一個字都沒有，「可見民進黨中央為自己擦脂抹粉的政績宣傳，實在不值一提。」

唐德明稱，民進黨特別強調「365天我們一起完成的事」，但「身為在野黨，我們卻有必要反映民意，告訴蔡政府，執政周年不但人民無感，365天人民一起幹譙的事，可是數不勝數啊！」

其中，第一點是「說一套做一套，騙票髮夾彎，一套又一套」，唐德明表示，蔡總統以前是一邊領18趴，一邊罵18趴：現在則是一邊罵馬英九，一邊又學馬英九，「搞得人民好亂啊！」他指出，去年1月15日總統大選選前之夜，當時的蔡主席暗酸馬總統，還強調自己不會是「數字總統」，她認為數字是用來找施政的問題，不是刺激自我，也不是自我安慰的，但才一年多，民進黨中央就拿一堆人民無感的「數字」打臉蔡總統，讓蔡主席過去酸馬總統，蔡總統現在又學馬總統，儼然好像一個人格分裂的執政黨。至於蔡政府的髮夾彎，只能以「族繁不及備載」形容。

第二點是「毫無羞愧的拿前朝政績來充數」，唐德明指出，民進黨拿出的數字中，列出了2016年9月的「全球競爭力報告」，台灣競爭力排名全球第14名！但報告數據來源是2015年，根本就是拿前朝政績充數，臉皮實在厚得可以。

第三點是「自我矛盾，充滿弔詭，又說不清楚的數字」，他指出，年金改革說是要永續經營避免破產，但民進黨卻主導翻案年改會版本，將「各級政府」節省的經費須全額挹注退撫基金，改成只有中央政府需要挹注，銓敘部說這樣一來，退撫基金破產年度將會更往前提，這不是愈改愈慘？「證明民進黨只有轉型，沒有正義。」

唐德明也提到，8800億「錢沾」計畫，說是要用軌道建設來減碳，但不管捷運或輕軌，都是大耗電的設施，蔡政府主張不用核能又不漲電價，結果只剩下燒煤一途，如此一來，減碳變成空中樓閣，反而造成大量碳排放和汙染，「不知道民進黨這個算盤是怎麼打的？」

第四點是「只有數字，沒有同理心，沒有人民需要的溫度」。唐德明表示，在民進黨選擇公布的數字之外，真正與人民相關的數字，民進黨中央卻隻字不提，但這些卻是人民真正在乎的大事。例如，主計總處公布的總平均薪資為45720元（含經常性與非經常性薪資），絕大多數人民看到的反應都是「怎麼可能」，這說明台灣的貧富差距愈拉愈大，另外，房價所得比，2016年第3季是9.35，創歷史新高，而在台北市房價所得比更高達16.16倍，等於要不吃不喝超過16年，才能在北市買得起房子。

唐德明稱，民進黨執政這一年，天天有讓人民幹譙的事情發生，「這樣的施政成績，民進黨還好意思大肆宣傳？」「希望蔡政府要有同理心，不要躲在冷氣房裡想像世界的美好，請看看真實世界裡人民的苦與怨，不要只活在自己搭建的象牙塔裡了。」

(旺報)