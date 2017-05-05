美劉雲平議員提案 向二戰華裔老兵頒發勳章

出生於台灣、現任加州聯邦眾議員劉雲平。（圖/美聯社）

據美國中文網報導，來自加州的華裔聯邦眾議員劉雲平（Ted W. Lieu）和眾議院外交關係委員會主席羅伊斯（Ed Royce）聯名，提交向國會提交《二戰華裔老兵國會金章法案》（Chinese American World War II Congressional Gold Medal Act），呼籲美國國會與政府應向二戰時期入伍服役華裔軍人補發金質勳章（Congressional Gold Medal）。二戰期間的美國，國內對於少數族群的歧視仍相當明顯，華裔更深受過往《排華法案》（Chinese Exclusion Act）之害，但至戰爭結束前仍有近2萬多名華裔青年入伍，服役於美軍各大部門。

現年48歲、代表加州第33選區（洛杉磯郡）的聯邦眾議員劉雲平，出生於台北市，幼年隨父母移民美國俄亥俄州，畢業於史丹佛大學電腦科學和政治系雙學位，1994年從喬治城大學（Georgetown University）取得法學博士學位。2005年從加州州議會出發，正式踏入美國政壇，經歷州議會、州參議院共9年的訓練後，在2014年美國國會期中選舉，代表民主黨擊敗對手當選，成為繼趙美心、孟昭文之後第三位華裔眾議員。

2015年頒贈給美軍戰機飛行員的國會金質勳章。（圖/美國聯邦政府）

美國眾議院外交關係委員會主席羅伊斯。（圖/美國眾議院）

這次的提案，初步獲得民主、共和兩黨至少20名議員的連署，有機會在兩黨合作下通過。曾在美國空軍軍法署服役、官拜上校的劉雲平表示，「這個月是亞太裔傳統月，向二戰華裔老兵頒發國會金章，是為了提醒，亞太裔族群曾為美國所作的貢獻。是時候由國會出面承認並嘉獎其功績，讓更多美國民眾看到並知道他們的犧牲奉獻。」羅伊斯亦表示，「美國將會永遠銘記華裔二戰老兵的英勇、忠誠和奉獻。」

(中時電子報)