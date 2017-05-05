照顧癱瘓長子 黃以姍榮獲中和模範母親
母親節將至，新北市中和區公所將於今（5日）晚間6時在公所6樓禮堂舉辦「新北市中和區106年模範母親表揚活動」，共有13位模範母親獲獎，其中黃以姍長年細心照顧因意外造成四肢癱瘓的長子，含辛茹苦照顧起居與教育，長子也不負所望，大學及研究所皆考取台大，更致力考取公費留學至美國研讀博士學位。
今年表揚的模範母親共有13位，分別為林史洋、汪李惠珍、黃以姍、鄭淑媛、謝麗妹、林秀鑾、陳育蘭、吳純如、葉邱來春、樊葉梅英、林雪珠、林彩霞及孫林阿節等。
中安里辦辦公室推薦的黃以姍，長年細心照顧因意外造成四肢癱瘓的長子，含辛茹苦照顧起居與教育，長子也不負所望，大學及研究所皆考取台大，更致力考取公費留學至美國研讀博士學位。
此外，黃女士樂於分享自己的生命故事鼓勵大家，積極參與國內外公益活動，並用心從事社會服務，用愛心照亮弱勢團體，足為模範母親之表率。
中和區公所在活動將由中和區長柯慶忠代表市長朱立倫頒發模範母親獎牌，並邀請臺北市私立滬江高級中學與新北市中和國小附設幼兒園帶來精采表演；更邀請模範母親家屬上台，將平常藏在心裡的心內話勇敢說出，表達對母親滿滿的愛與感謝，讓每位模範母親與家屬沉浸在濃濃的幸福氛圍中。
柯慶忠強調，希望藉由本活動表達對每一位模範母親的推崇及敬意。母親一生為家庭無怨無悔的付出，為人子女應懷抱感念的心，把握與母親相處的每一時刻，並在這五月感恩季，記得向母親說聲：「媽媽，我愛您，母親節快樂！」期待藉由這溫馨的活動，讓偉大母親的慈愛流傳，作為後人的典範與榜樣。於母親節前夕，以最誠摯的敬意，祝天下所有母親們身體健康、佳節愉快﹗
(中時)
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