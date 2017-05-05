蕭永達拋震撼彈！預告9日公布其他狼師名

高市議員蕭永達再拋震撼彈，預告9日將在議會公布其他狼師姓名。（林宏聰攝）

女作家林弈含事件持續延燒，高雄市議員蕭永達再丟震撼彈。他在今(5日)上午表示，補教名師陳興在高雄任教的補習班有四大名師，除陳興外，尚有英文科、數學科、物理科，物理老師吳笛沒有不良紀錄，但另外2人中之1人，長達10年利用老師優勢，專挑名校女學生下手，至少2名女學生受害，他預告將於5月9日高市議會總質詢時公布狼師名字，要求市府提出具體處理辦法。

蕭永達強調，若指控錯誤，一定負起刑事毀謗、妨害名譽責任，並擔負民事巨額賠償，更重要的是會負起社會責任，辭去議員、退出政壇，「所以5月9日若不是我退出政壇，就是名師身敗名裂！」

記者問他是否有證據，蕭永達強調「我就是證據」。他說，敢講真話、敢負責任的人就有公信力，他保證握有人證、物證，但絕對不會對外公布，否則豈不是讓受害女學生被迫面對外界，遭受二度傷害？他說，未來會配合法院調查提供證據，讓大家認清名師嘴臉。

被指控的這家補習班，4日委託律師發出聲明，要求外界停止不實指控，若再有惡意詆毀，絕對循法律途徑保護商譽。對此，蕭永達表示，補習班要告趕快告，不是一再對外放話，他歡迎業者提告，讓法院介入調查，一切才會攤在陽光下。

(中時)