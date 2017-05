辛辣！英國菲立普親王的經典快語

結婚70年來,他一直是英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)身旁直言不諱,擅長講冷笑話的男人。在一片過世的傳聞聲中,菲立普親王(Prince Philip)周四宣布,他將退休,卸下所有的王室公開任務。然而,縱使在這個人生的重大時刻,他還是要拿來開開玩笑。

據E! Online報導,就在白金漢發佈相關聲明後1小時,數學家艾提亞(Sir Michael Atiyah)爵士向他致意道:「很遺憾聽到您要引退(I'm sorry to hear you're standing down.)。」

而6月將滿96歲的親王立刻回答:「我再也站不住了!(雙關語:我再也受不了啦!I can't stand up much longer!)」

多年來,親王快人快語,以愛說辛辣的冷笑話聞名,有時甚至還多少惹了點麻煩,而其中令人印象最深刻的,有以下這些經典:

1963年:親王訪問巴拉圭時,當面告訴獨裁者史托斯納爾(Alfredo Stroessner):「很高興造訪一個不是人民當家的國家。」

1966年:儘管另一半是英國女王,但他那句「英國女人不會煮飯」的名言,已在英國史上永垂不朽。

1967年:當時有人問他,想不想訪問蘇聯,他坦率地答道:「我很想去俄國──雖然那些混蛋謀殺了我半數家人。」而親王所指的,是1918年俄羅斯大革命時,布爾什維克黨處決了許多王室成員。

1981年:由於經濟衰退,失業率由5%飆升至11%,而親王的反應是:「大家不是都說,我們一定要有更多休閒時間嗎?現在他們怎麼抱怨沒工作呢?」

1986年:親王在中國接見一名英國留學生時打趣道:「要是你在這兒再多待幾年,回國時回有一雙鳳眼。」

同年他出席世界自然基金會(World Wildlife Fund)一場會議時說:「要是那有4條腿,但不是椅子,要是那有雙翼,會飛,但又不是飛機,要是那會游水,但不是潛艇,廣東人都會吃下肚。」

1988年:他造訪次子約克公爵(Duke of York)安德魯夫婦的住處後說:「那看來像妓女的臥房。」

