辛辣！英國菲立普親王的經典快語

結婚70年來，他一直是英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）身旁直言不諱，擅長講冷笑話的男人。在一片過世的傳聞聲中，菲立普親王（Prince Philip）周四宣布，他將退休，卸下所有的王室公開任務。然而，縱使在這個人生的重大時刻，他還是要拿來開開玩笑。

據E! Online報導，就在白金漢發佈相關聲明後1小時，數學家艾提亞（Sir Michael Atiyah）爵士向他致意道：「很遺憾聽到您要引退（I'm sorry to hear you're standing down.）。」

而6月將滿96歲的親王立刻回答：「我再也站不住了！（雙關語：我再也受不了啦！I can't stand up much longer!）」

多年來，親王快人快語，以愛說辛辣的冷笑話聞名，有時甚至還多少惹了點麻煩，而其中令人印象最深刻的，有以下這些經典：

1963年：親王訪問巴拉圭時，當面告訴獨裁者史托斯納爾（Alfredo Stroessner）：「很高興造訪一個不是人民當家的國家。」

1966年：儘管另一半是英國女王，但他那句「英國女人不會煮飯」的名言，已在英國史上永垂不朽。

1967年：當時有人問他，想不想訪問蘇聯，他坦率地答道：「我很想去俄國──雖然那些混蛋謀殺了我半數家人。」而親王所指的，是1918年俄羅斯大革命時，布爾什維克黨處決了許多王室成員。

1981年：由於經濟衰退，失業率由5%飆升至11%，而親王的反應是：「大家不是都說，我們一定要有更多休閒時間嗎？現在他們怎麼抱怨沒工作呢？」

1986年：親王在中國接見一名英國留學生時打趣道：「要是你在這兒再多待幾年，回國時回有一雙鳳眼。」

同年他出席世界自然基金會（World Wildlife Fund）一場會議時說：「要是那有4條腿，但不是椅子，要是那有雙翼，會飛，但又不是飛機，要是那會游水，但不是潛艇，廣東人都會吃下肚。」

1988年：他造訪次子約克公爵（Duke of York）安德魯夫婦的住處後說：「那看來像妓女的臥房。」

(中時電子報)