20歲南韓鄭炫 爆冷擊敗法國跳跳人

20歲南韓鄭炫拍落擊敗法國蒙菲斯。(美聯社)

南韓最被看好的網壇新秀鄭炫，4日在慕尼黑男網賽爆冷，以6比2、6比4擊敗世界第16法國「跳跳人」蒙菲斯(Gael Monfils)，20歲的鄭炫不禁直呼，「這是我生涯最大的一場勝利。」

鄭炫去年在我國高雄海碩男網賽取得連霸，目前世界排名78，慕尼黑男網賽16強賽，面對大會頭號種子蒙菲斯，即便賽事一度因雨暫停90分鐘，鄭炫仍跌破眾人眼鏡，以72分鐘拍落「跳跳人」挺進8強，蒙菲斯的生涯400勝也得再等等。

法國蒙菲斯不敵鄭炫。(美聯社)

鄭炫賽後也難掩興奮，直言此勝對他而言意義重大，「面對蒙菲斯是場非常艱難的戰役，但我試著整場保持冷靜。即便因雨暫停很難調適，但這對所有選手都很公平。」

鄭炫談到，這是蒙菲斯首場紅土賽，自己或許有點運氣成分，「但我戰術上盡量多拍來回。我也準備好接下來的八強賽，繳出最佳表現。」蒙菲斯不吝稱讚鄭炫，「他的確打得比我還好，我也出現不少失誤。」

(中時電子報)