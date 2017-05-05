LPGA》歐秋雅賽首輪 錢珮芸嚇到朴仁妃

錢珮芸領先前13洞，把前球后朴仁妃嚇出冷汗。(TLPGA提供資料照)

今年改採比洞賽方式的歐秋雅邀請賽，首輪4組頭號種子除了韓將田仁智意外中箭落馬，另3人高寶璟、艾莉雅與朴仁妃都過關，不過朴仁妃差點栽在台灣菜鳥新人錢珮芸手中，最終是靠第14洞至第16洞連拿3洞，才有驚無險贏得逆轉勝。

這場比賽共64位選手分成「歐秋雅」、「朴世莉」、「索倫絲坦」與「英克絲特」4組，進行分組比洞賽，每組16人。首度參賽的錢珮芸首輪以第16種子對上同組的第1種子朴仁妃，本以為朴仁妃可輕鬆過關，不料卻被這位來自台灣的新人嚇出一身冷汗，贏得驚險萬分。

錢珮芸第2洞以Par贏了朴仁妃的柏忌，先馳得點領先1洞，第5、6洞再連抓2鳥，打到第6洞就領先3洞，戰至第13洞仍保持領先1洞優勢。

但朴仁妃畢竟是在位92周世界第1與LPGA推桿高手，第14洞開始展開反攻，這洞3桿洞抓鳥首度追平，第15洞4桿洞打Par首度後來居上領先1洞，第16洞3桿洞再抓鳥勝出，連拿3洞，打到第17洞就以「贏2洞剩1洞」贏得逆轉勝。前13洞壓著朴仁妃打的錢珮芸，首輪雖敗猶榮。

台灣另1位35歲資深女將龔怡萍，首輪對上澳洲女將珍史密絲，2人前14洞陷入互有領先僵局，龔怡萍雖第15洞打Par追成平手，可惜16洞打Par再輸1洞，打完第18洞不幸以「輸1洞」落敗，無緣第2輪32強。

首輪3組頭號除了朴仁妃逆轉錢珮芸，高寶璟「贏3洞剩2洞」繫敗墨西哥選手曼尼德茲，艾莉雅「贏5洞剩4洞」大勝美國選手安德森，田仁智則以「輸2洞剩1洞」意外敗在第16種子比利時艾絲卡隆手中，成為第1天最大冷門。

(中時電子報)