求學賺外快！台灣文學傑出博碩士論文獎 碩士5萬、博士8萬
寫論文還能賺外快！讓自己的研究讓更多人知道！為鼓勵台灣文學研究風氣，國立台灣文學館於2014年修正「台灣文學傑出博碩士論文獎作業要點」，針對優秀論文提供獎金，額度為全國相關博碩士論文獎項中最高者，博士論文8萬元，碩士論文5萬元。
歡迎具有中華民國國籍，且為教育部立案之公私立大學校院畢業之博碩士，以台灣文學為主題之學位論文提出申請，今（2017）年度申請期間為7月1日起至7月31日止。
台文館廖振富館長表示，這項作業要點是從行之多年的補助論文撰寫計畫轉型，也是館方徵詢各界意見、取得共識後所作的努力，希望藉此更能鼓勵國內致力台灣文學研究的博碩士生完成優秀論文，並有助其繼續升學或就業。
獎助名額每年以博士2名、碩士5名為原則，並得增列佳作若干名，致贈獎狀乙紙。除了高額獎金之外，獲獎者將安排於「全國台灣文學研究生學術論文研討會」接受頒獎，並發表論文創見。
根據「台灣文學傑出博碩士論文獎作業要點」，提出申請之博、碩士論文必須以申請期限截止日（7月31日）前2年內完成者為限，範疇包括古典文學、現代詩、散文、小說、戲劇、兒童文學、報導文學、民間文學、文學史、文學批評、文化研究、文學與電影、文學與媒體等與台灣文學相關主題。詳細情形請上台灣文學館官網瀏覽（最新消息→徵稿訊息）。
(中時電子報)
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