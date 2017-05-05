邀馬英九參加世大運 柯文哲稱會握手「EQ夠」

台北世大運8月19日登場，昨世大運執行長蘇麗瓊赴議會進行世大運專案報告時表示，表示世大運除了總統、中央部會官員，邀請歷任市長參與，包括陳水扁、馬英九及郝龍斌，引起外界關注。台北市長柯文早上出席台北關季觀光博覽會活動後受訪，被問到會不會與歷屆市長同台，柯說，順其自然。

蘇麗瓊表示，會邀請歷屆市長，包含陳水扁、馬英九、郝龍斌。不過，陳水扁之前連總統就職都無法出席，媒體問柯文哲，阿扁可能來世大運嗎？對此，柯文哲說，在819之前，還有519、520（總統就職日），「我還不用煩惱這個，看看怎樣再說。」

媒體追問，那邀請函確時都發了？柯文哲說，應該會發吧，他也不曉得，這小事啦。世大運還是台灣的大事，歷屆的總統、市長應該都會發。

由於柯先前多次公開批評對前市長馬英九，媒體問柯，要如何與馬英九互動？柯文哲也說順其自然就好，「看到人就是Say Hello、會握手，我們EQ都還夠啦」。

(中時)