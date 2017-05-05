螢火蟲季 華梵大學5月13日前開放賞螢

華梵大學即日起至5月13日對外開放賞螢。（葉書宏翻攝）

賞螢時節到了！素有森林大學美譽且重視生態保育的華梵大學，即日起至5月13日對外開放賞螢，歡迎大家把握最佳賞螢時機，也希望大家能愛惜環境與重視生態，每年才能看見滿滿的螢火蟲！

華梵大學表示，由於校園位於海拔550公尺高的石碇大崙山，後山有溪流經過，且無汙染，非常適合螢火蟲生長。開放賞螢時間為下午5時至8時止，校園各處皆可看到螢火蟲，後山水源地尤為最佳賞螢點。

這幾天許多華梵師生紛紛留校至晚上，也有許多校友特地返校賞螢，大家看到水源地成千隻螢光點點，都好興奮！

華梵大學表示，希望賞螢民眾能遵守規定，不開車而用步行至後山，手電筒套上紅色玻璃紙以降低光線對螢火蟲造成的干擾。而為了教導孩童自小就能有保育知識，華梵學生會也特別於5月13日舉辦「科學螢」活動，邀請國小孩童一起體驗生態科學活動並賞螢。

(中時)