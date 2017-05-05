失戀後容易感冒？醫生這樣說

荷爾蒙的失調，是失戀後出現生活習慣紊亂的主要原因，他解釋，腎上腺素與皮質醇的分泌失調會造成失眠，從而使人進一步陷入心情低落，憂鬱，暴飲暴食的惡循環中。（達志影像/Shutterstock）

失戀不僅危害心理，還會對身體造成荷爾蒙失調及生活習慣紊亂等危害，對此，美國的內科醫生做出了科學的解釋與應對說明，在面對失戀時身體會出於生存本能在鬥爭與逃避之間做出選擇，引發鬥爭逃避反應，從而促進腎上腺素和皮質醇的分泌，造成失眠，從而使人進一步陷入心情低落，憂鬱，暴飲暴食的惡循環中。

根據環球網引述日媒報導，美國紐澤西的內科醫生kyaga醫生認為，荷爾蒙的失調，是失戀後出現生活習慣紊亂的主要原因，他解釋，腎上腺素與皮質醇的分泌失調會造成失眠，從而使人進一步陷入心情低落，憂鬱，暴飲暴食的惡循環中。

kyaga醫生建議，在遇到失戀等壓力時，應該敏銳感知並正視自己生活習慣的變化，努力保持健康的習慣，必要時及時找醫生諮詢或做檢查。

(中時電子報)