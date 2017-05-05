坎城影展70週年限量葡萄酒 母親節璀璨上市

橡木桶洋酒總經理袁德珮補充，近年來「她經濟」概念抬頭，強調「Lifestyle」、女性本位的消費型態在市場上佔有一席之地。(橡木桶洋酒 提供)

踏著熠熠星光與酒香，今年母親節，摩當卡地要與坎城影展一同風光迎向下一個70年！而你，再怎麼也不能錯過與生命中的最佳女主角乾一杯！橡木桶洋酒獨家引進法國波爾多摩當卡地坎城限定紅、白、粉紅葡萄酒，正統波爾多風味與高雅的燙金瓶身，不論是收藏或是細細品味，都是絕佳的選擇。此外，由五大酒莊Ch. Mouton、Ch. Lafite合力打造的羅斯柴爾玫瑰香檳、珍稀甜美的吉利天鵝彼諾甜酒，與富含滿滿花青素的美國帕瑪石榴香甜酒等國際一流酒款，也都能給媽媽一個浪漫的玫瑰色母親節。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，今年是摩當卡地連續第26年成為坎城影展官方指定葡萄酒，而從2011年開始，期間限定的「Mouton Cadet Bar」在坎城節慶宮的屋頂登場，成為五月的蔚藍海岸眾星雲集的最美風景。每年限量推出的摩當卡地坎城限定版，也成為國際收藏家與電影愛好者的追逐焦點。適逢坎城影展70週年，不但瓶身形象煥然一新，今年推出的1.5公升大容量更添話題性。

橡木桶洋酒總經理袁德珮補充，近年來「她經濟」概念抬頭，強調「Lifestyle」、女性本位的消費型態在市場上佔有一席之地。尤其是在每年的母親節、情人節期間，粉紅酒、甜酒、香檳、梅酒等深受女性愛好的酒類品項，也進一步帶動整體業績成長。除了摩當卡地坎城限定版，吳奇隆劉詩詩婚禮使用的羅斯柴爾香檳、美國帕瑪石榴香甜酒、鶯宿梅果實梅酒等，也是每年母親節檔期銷售的Top5，預計將帶動整體業績成長一成。

橡木桶洋酒獨家引進法國波爾多摩當卡地坎城限定紅、白、粉紅葡萄酒，正統波爾多風味與高雅的燙金瓶身，不論是收藏或是細細品味，都是絕佳的選擇。(橡木桶洋酒 提供)

波爾多五大酒莊之一Chateau Mouton摩當豪傑堡，以獨步全球的藝術酒標與精湛的釀酒技術，將葡萄酒與藝術完美結合，成為跨界酒迷爭相收藏的夢幻逸品。摩當卡地直接傳承了摩當豪傑的優秀傳統，以波爾丘區的梅洛葡萄為主，打造出柔順多汁、果味豐沛的AOC法定產區葡萄酒。全世界超過150個國家都能看見摩當卡地的身影。此外，摩當卡地葡萄酒更是國際電影與體育盛事官方指定用酒，包括坎城影展、歐洲高爾夫球巡迴賽、萊德盃高爾夫球隊抗賽以及美洲盃帆船賽等等。

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(中時電子報)