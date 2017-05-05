時間更少了！ 霍金：人類100年內必須逃離地球
英國著名物理學家史蒂芬‧霍金(Stephen Hawking)過去曾多次發表自己對地球終將毀滅的看法，期限從1000年到200年都有，而在BBC將於6月播出的紀錄片《探索新地球》(Expedition New Earth)中，他再次重申自己的預言，並且將人類在地球生活的年限訂在僅剩100年，他認為未來100年內人類必須離開地球，至外太空尋找可以居住的星球，否則將面臨滅亡的命運，而他的團隊也將在片中探討外太空生活的可能。
霍金地球終將毀滅的預言已經不是第一次了，他早在2011年時便在接受訪問時便表示，面對小行星撞地球、核戰、超級病毒和氣候變化等威脅，地球將在200年內毀滅，人類若想倖存必須移居至外星球。而他也在去年時表示，「如果不逃離這個錯弱的星球，我不認為人類還可以在倖存超過1,000年」，他也呼籲每個人都應該有做好移居外星球的準備。他也曾表示自己對人工智慧的擔憂，認為人工智慧脫離束縛將造成人類的浩劫。
而這次霍金比以往更加堅定，他警告在未來100年內人類必須移居到另一個星球，不然只能等著被毀滅。儘管過去霍金認為人類不太可能實現太空移民的自給自足，不過他堅信這是人類未來唯一的出路，而他和他的團隊也將在片中，探索全世界各地為人類外太空生活所做的準備。
(中時電子報)
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