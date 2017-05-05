媳婦必學！隋棠這招收服婆婆

隋棠昨先買蛋糕送婆婆。（圖／取自隋棠FB）

隋棠自從嫁給資深藝人賴佩霞的繼子Tony後，目前兩人已經育有一子一女，而隋棠與婆家也相處的相當融洽，和小姑謝沛恩也是無話不談，她昨在網上分享一家人的生活，為了提前慶祝母親節，隋棠特地買了蛋糕到婆婆家「熱身」，逗得賴佩霞超級開心。

隋棠昨天工作結束後，老公與兒子以及小姑謝沛恩全家一起現身接她收工，一夥人再去吃飯後，買了冰淇淋蛋糕到公婆家替母親節「暖身」，一家人開心聚會後隋棠才返家，她感性直說「謝謝你們讓我成為你們的家人。」而隋棠這樣孝敬公婆的「招式」，還讓不少網友笑稱要筆記，直誇她是好媳婦代表。

(中時電子報)