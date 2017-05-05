挑瓶好酒　端午禮盒饋知音

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，三節送禮與年末尾牙檔期為酒商旺季，其中，威士忌高居禮盒銷售的大宗，佔總營業額約五成。(橡木桶洋酒 提供)

吃粽子、划龍舟，端午拜訪親友，好酒不可少！今年橡木桶洋酒特別準備了多樣化國際酒禮，無論是威士忌、葡萄酒、香檳、白蘭地，應有儘有。而夏日炎炎，橡木桶洋酒另外引進多款歐洲啤酒，六瓶享預購優惠75折！更多活動詳情請見橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw或親洽門市。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，三節送禮與年末尾牙檔期為酒商旺季，端午佳節將至，酒商無不推出各式各樣的端午酒禮盒。其中，威士忌高居禮盒銷售的大宗，佔總營業額約五成。而近年來，假酒、食安風暴頻傳，若是買到假酒，輕則花大錢買香精，重則買到以甲醇等工業原料調製的化工產品，傷了荷包更傷身體！因此，選擇專業有信譽的代理商便是品質與安全的保障。

橡木桶洋酒即將在2017年六月迎接24週年慶，往後也將繼續為消費者繼續發掘來自全世界的嶄新酒款。而今年端午節，橡木桶洋酒為大家準備了眾多經典熱銷的超值禮盒，舉凡勞德老爺25年蘇格蘭威士忌、法國蘭頌黑牌香檳、德國藍仙姑葡萄酒、法國摩當卡地葡萄酒等等。值得一提的是，今年包括「小智利王」愛斯庫達等葡萄酒禮盒，隆重升級搭配澳洲進口Plumm無鉛水晶葡萄酒杯，價格不變，品質升級，無論是送禮自用都是相當划算的選擇。

隋唐時代開始，端午互贈節禮已是廣為流傳的習俗。一瓶好酒體面大方，兩瓶好酒好事成雙，好酒配好杯，享受更加倍，讓情誼在禮尚往來之間不斷茁壯！想知道最新、最多的佳節酒訊，速速按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，也不要忘了加入橡木桶洋酒@LINE，讓你掌握最新、最快的世界一流酒訊，熱鬧活動等你來參加、眾多驚喜好禮等你來拿！

(中時電子報)