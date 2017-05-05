互槓! 被許毓仁控推倒 吳秉叡臉書回嗆：討拍過頭

許毓仁控自己因被吳秉叡推倒而掛彩。(圖截自許毓仁臉書)

民進黨立委吳秉叡澄清自己沒有推倒許毓仁。(圖截自吳秉叡臉書)

國民黨立委許毓仁今控民進黨立委吳秉叡為搶佔主席台而推倒他，導致手肘擦傷，並在臉書發文譴責，強力譴責。而吳秉叡隨後也在臉書PO文反擊，澄清自己絕對沒推他，要許毓仁不要討拍過頭，雙方激烈交鋒。

許毓仁表示，自己在今早六點十分第一個到議場門口準備遞交修正案，之後柯建銘、蘇巧慧、吳秉叡、邱泰源陸續來到，當七點門開之時，沒想到吳秉叡為了佔主席台，衝上來把他推倒，害他摔倒在地，提案散落一地，手肘也擦傷，因立院議場沒有設醫護室，也沒有簡易醫護箱，等了半個小時多，才有議事人員拿簡易的藥來。

對此，吳秉叡則在臉書回擊，當時議場門一開自己就往前衝，原本自己衝第一，許毓仁第二，但很快就被許超前，後來許毓仁突然跌倒，吳秉叡認為有可能是在互爭的過程中被絆倒，但自己絕對沒有推他，要許可以在臉書討拍，但不能睜眼說瞎話，扭曲事實。

(中時電子報)