張景森爆朱立倫拜會交通部 新北市府證實
行政院政務委員張景森今日上午於臉書表示，立法院國民黨團不斷杯葛前瞻建設條例，不符合人民期待，一一點名非執政黨的縣市首長都前來溝通前瞻建設計畫的內容，甚至加碼爆料，連新北市長朱立倫也要放下身段，於今日去拜會交通部。對此，新北市府已證實，前瞻基礎建設公聽會結束後，隨即向交通部預約時間拜會，但會面時間、內容不公開。
張景森說，行政院通過前瞻建設條例後，就不斷有非執政黨的縣市，像是連江縣長劉增應、台東縣長黃健庭、苗栗縣長徐耀昌、花蓮縣長傅崐萁等首長拜訪，接下來還有金門縣長陳福海，更點名朱立倫之前「連行政院邀他都不肯來開會，今天都能放下身段，去拜會交通部」，下周也要找市籍立委一起爭取，是好的開始，不分黨派一起拚建設，盼國民黨團快醒過來，符合人民期待。
新北市府發言人張其強表示，立院前瞻計畫公聽會結束後，市府即向交通部預約時間，盼能前去拜會、爭取前瞻計畫，時間由交通部決定，但會面時間、內容不公開，強調單純是去報告、爭取預算。
(中時)
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