逐漸適應長中繼 王維中2局無失分飆2K

效力釀酒人的王維中，逐漸適應長中繼角色，連兩場出賽中繼2局都繳出無失分表現。(美聯社資料照)

效力釀酒人3A(科羅拉多泉天襪)的旅美小將王維中，今球隊與道奇3A(奧克拉荷馬市道奇)交手，王維中在6局登板投球，中繼2局無失分，自責分率降至2.53。

王維中今年被球團設定在長中繼角色，開季時都以1局投球，不過前役投球局數拉長至2局，此役球隊先發投手，前3局就遇到亂流失掉6分，5局結束就退場，王維中接替後，2局用了29球，投出2次三振，僅被擊出1支安打，順利壓制對手。

可惜球隊打擊不力，終場以2比6輸球；王維中本季至今出賽9場，10.2局投球，被擊出8支安打，失掉4分，自責分率2.53，逐漸適應球團所託付的長中繼角色。

另外同樣在小聯盟打拚的林子偉與張育成今也都相繼出賽，可惜兩人都3打數無安打，林子偉的連續安打場次停在15場。

(中時電子報)