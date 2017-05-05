NBA》雷迪克索高薪 攪亂快艇留人布局
就在快艇總教練兼籃球事務總裁瑞弗斯宣告全力續留保羅與布雷克葛瑞芬，保持「三巨頭」陣容之際，先發射手雷迪克卻來攪局嗎？因為雷迪克5日驚傳開出年薪1800到2000萬美元的續約價碼，這叫快艇怎麼可能接受！
保羅與葛瑞芬下季都是球員選項合約，假如快艇想要續簽複數年合約，兩人年薪都可能突破4000萬美元，加上狄安卓喬丹下季年薪2264萬美元，等於三巨頭年薪就破1億美元，不太可能還跟雷迪克簽下高達2000萬美元合約。
儘管外界不斷建議快艇老闆鮑爾默與瑞弗斯，整個球隊必須「打掉重建」，就算放棄跟保羅、葛瑞芬續約也在所不惜，可惜瑞弗斯根本聽不進去，「我們都明白，重建並非一個正確的決定，可以確定的是我們會有改變。」
甚至鮑爾默也提前放話，就算續留保羅與葛瑞芬，快艇很可能付出高額豪華稅，但他仍願意乖乖付錢，就是希望可以保持自從2011-12年球季以來，年年都闖進季後賽的陣容，完全不管快艇從未闖進西區冠軍賽的殘酷現實。
雷迪克開出2000萬美元價碼，也不太符合現實，畢竟他本季場均15分，到了季後賽才拿9.1分，說他是快艇提前出局的罪人之一，其實也算應該，本季才領738萬美元的他，如今的做法等同「獅子大開口」，也逼快艇考慮放人。
(中時電子報)
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