馮光遠指馬金特殊性關係判賠1百萬 最高法院發回更審

前國安會祕書長、總統府資政金溥聰，被馮光遠指與總統馬英九有 「特殊性關係」，憤而提告求償，高院判決馮須賠償100萬元，並在中國時報等四大報登報道歉，案經上訴，最高法院認為馮是否有構成侵權，損賠方式都有待商榷，今廢棄發回高院更審。

作家馮光遠自2013年2月起，陸續在其「國寶級白目馮光遠在此」 的個人部落格上貼文「…與馬英九有特殊性關係的駐美代表金溥聰」 、「男性屬下藉著特殊性關係當上駐美代表，如果這不是男妓，那什 麼才是男妓」。馮並稱金與馬的特殊性關係政壇人皆知。

金溥聰為此分別提起刑事及民事訴訟，刑事部分，馮光遠無罪定讞；民事部分，一審判金溥聰敗訴，但高院認為金的感情屬私人事務，馮未提出任何證據證明的情況下，將私人無關公共利益的事務廣泛公諸於世，不屬言論自由保障的範疇，須負賠償責任。

此外，高院也認定，馮光遠罵金「蠢材、下流」、「政治人渣」、「下流、人渣」、「 混帳王八蛋」、「媒體敗類、媒體人渣」、「賤貨、人渣」、「男妓 」等語屬於謾罵、人身攻擊，也須賠償、道歉，判決馮共須賠償100萬並在報紙頭版刊登道歉啟事。

案經上訴，最高法院審理後認為，多數法律見解都認定，政治及公眾人物對於言論的批評，應較一般人有較高程度的退讓，馮的言論是否侵害金的名譽?如果構成賠償金額及方式也該考量雙方的社會經濟地位，因此廢棄原判決，發回高院更審。

(中時)