文湖線軌道輕微冒煙 全線暫停後已恢復營運

台北捷運文湖線葫洲站至東湖站間軌道今（5）日早上8時16分，有輕微冒煙現象，北捷行控中心獲報立即請全線列車暫停月台，經現場人員緊急處理後，全線於8時30分恢復正常營運。

北捷表示，處理期間，透過車站廣播、派員引導、月台電視等加強宣導相關訊息，至於事件發生原因，將待營運結束後詳查，造成旅客不便，本公司深表歉意。

北捷指出，旅客因此次延誤事件，若有已進站不搭乘或中途提前出站等情形，可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

(中時)