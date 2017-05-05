台裔美軍官林介良 只認洩密不認扮間諜

美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）海軍法庭4日開庭審理涉嫌洩密和間諜案的台裔美國海軍軍官林介良（Edward Lin）案。林介良在庭上拒絕承認軍事間諜罪，但坦承不當處理國防資料和通報訊息。

美國海軍研究協會新聞（USNI）網站4日報導，林介良在軍事法庭上承認，未確實報告他與相關外國人士的接觸，不當處理機密資料並將機密資訊交給一位聯邦調查局（FBI）的便衣人員。

不過，對檢方指控他擔任間諜，林介良拒絕認罪。

軍方檢查官指控林介良兩項間諜活動，三項企圖間諜活動，以及數起違規不當處理國防訊息，未報告與外國人聯繫。

USNI指出，林介良和其律師與政府達成認罪協議，這項協議允許林介良不承認軍事間諜罪，但對包括沒有報告與外國人接觸聯絡，不當處理國防信息，透露機密資訊給一位在華府台灣政黨工作的女性朋友，以及一名在台灣外交部擔任僱員的FBI臥底幹員部分，則承認有罪。

但根據《海軍時報》網站4日引述海軍的調查表示，林介良與一位目前住在美國的台灣退休海軍官員有來往，不過未涉機密資料往來。報導說，林介良曾參與執行一項FBI與海軍內部的海軍犯罪調查處（NCIS）的聯合任務，並指出，有證據顯示，林介良不但未替中國與台灣當間諜，有一段時間可能是為美國當間諜。

現年40歲的林介良14歲時與父母從台灣移民美國，能說流利中文。服役海軍期間曾從事敏感的情報蒐集工作，派駐夏威夷基地的特別計劃巡邏中隊，負責EP-3E白羊II式（EP-3E Aries II）偵察機的飛行任務，專長為信號情報。蒐集與解讀敵方的信號情報，是美國軍方最敏感的機密之一。

林介良於2012至2014年擔任美國海軍助理部長國會聯絡員。他於2015年9月11日搭機前往中國途中遭捕，去年被指控涉嫌洩密給中國與台灣，並接受性招待；美國海軍於去年5月將林介良移交軍事法庭審理。

根據USNI，現林介良承認有罪，將會在6月初面對量刑聽證會。

林介良家人堅持他沒有做違法的事，成立網站為他募款，並致函國會議員指出，海軍指控缺乏證據。

(中時)