金正恩視察西部海域前線島嶼
北韓官媒朝中社5日報導稱，北韓最高領導人、勞動黨委員長金正恩視察了靠近韓國西部海域延坪島的長在島防禦隊和茂島英雄防禦隊。韓媒引述韓軍消息人士表示，金正恩乘坐小型船舶於4日視察了這些島嶼。
韓聯社稱，長在島距離延坪島6.5公里，茂島距離延坪島11公里。在這些島嶼上，朝鮮部署了射程為20公里的122毫米口徑火箭炮和射程為27公里的口徑130毫米海岸炮等武器。
據朝中社報導，金正恩在視察中強調，守護西南前線的朝鮮人民軍最尖銳炮兵部隊保持高度警備狀態，一旦待到命令下達後，便應完全粉碎傀儡。朝鮮人民軍總政治局局長黃炳誓、人民武力相第一副相徐鴻贊、炮兵局長朴正川等當天陪同金正恩視察。
(旺報)
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