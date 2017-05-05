5月5日中視午間新聞搶先看 啥!健身器材超髒

啥!健身器材超髒 啞鈴比馬桶髒"362倍"?│中視午間新聞搶先看

今天5月5日的中視午間新聞搶先看：

領先11％!若明天選總統 郭台銘...勝蔡英文

媒體針對郭台銘出馬挑戰蔡英文進行民調，郭董以35.7％支持度大贏小英的24.2％，領先幅度逾11％，其中高達8成2的泛藍受訪者表態支持郭台銘。如果郭董參選，藍營翻盤有望。

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傳豬哥亮癌細胞轉移肝臟 陷長時間昏睡

豬哥亮罹患大腸癌入院已2個多月，據傳他癌細胞轉移到肝臟，1週前病況惡化，每天清醒時間僅剩4小時，其餘時間都在昏睡，家屬已打算將豬哥亮轉到安寧病房，但仍未下最後決定。

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啥!健身器材超髒 啞鈴比馬桶髒362倍?

健身房很多健身器材布滿汗水，不少人打算運動後洗澡，都不怕骯髒直接使用。健康資訊網站研究發現，健身器材附著大量細菌，數量驚人。尤其啞鈴上面的細菌，比馬桶還髒"362倍"。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)