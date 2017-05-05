夏維耶歸隊 6月10日隨中華男足戰星
中華男足最強陣容終於到齊！「足球貴公子」陳昌源（夏維耶，Xavier Chen）與中華足協達成共識，5日上午由其代表卓律師在體發會辦公室與足協理事長林湧成簽約，現任體發會委員余政憲見證，確認陳昌源將重返中華男足，並在6月10日作客新加坡的亞洲盃資格賽歸隊助陣！
陳昌源自從去年3月24日客場對陣越南，該系列世界盃資格賽告一段落後，就不曾再代表中華男足出賽，特別是期間曾發生機票爭議，與足協關係降到冰點。
然而，陳昌源的好，不論是中華隊球員或球迷都還是懷念不已，特別是今年展開的亞洲盃資格賽，中華隊3月主場首戰土庫曼，替補的右後衛還奉送烏龍球。一般認為，如果有陳昌源坐鎮右後衛，中華隊很有機會擊敗土庫曼，而不是以1比3落敗。
足協希望組成最強國家隊，兼任中華男足領隊的余政憲奔走協調，陳昌源也明白自己對台灣足球的重要性，終於點頭歸隊。加上對土庫曼已經重返中華隊的殷亞吉、朱恩樂，具有混血或歸化色彩的旅外國腳全數到齊，配合本土旅外好手陳柏良、陳浩瑋、溫智豪等，中華隊將可組成最強陣容，就看日籍教頭黑田和生如何整合成最強戰力！
(中時電子報)
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