綠公布前瞻計畫民調 超過七成反對藍杯葛
針對政府大力推動「前瞻基礎建設計畫」，民進黨5日上午公布相關議題民調結果，有46.1%的民眾不贊成「國民黨為了反對而反對，不讓政府做事」的作法，並且有高達74.6%的民眾不同意國民黨為了反對前瞻基礎建設條例，以敲鑼打鼓及霸佔主席台等方式讓立法院議事空轉。
徐佳青表示，國民黨一直對前瞻基礎建設相關預算有所謂重綠偏藍的指控，但民調結果顯示，前瞻基礎建設計畫的預算編列，有57.7%的國人同意「是為了顧及區域平衡，調整過去發展重北輕中南東部的作法，並不是對藍綠執政縣市有差別待遇」的說法，即便是在新北市也有超過六成的民眾認為確實沒有藍綠差別，在29歲以下的年輕朋友，也有超過七成認為沒有藍綠差別。
徐佳青質疑，這些數據都清楚顯示在目前的情況下，前瞻基礎建設的民間支持度及贊同度都這麼高時，國民黨還要繼續無限期杯葛下去？
發言人吳沛憶表示，總體而言，「前瞻基礎建設計畫」有近七成國人贊成政府推動，即使是泛藍支持者，也有過半的民眾表示贊成。
發言人阮昭雄說，很遺憾的，國民黨一再毫無理性的杯葛。根據調查，有46.1%的民眾不贊成「國民黨為了反對而反對，不讓政府做事」的作法，並且有高達74.6%的民眾不同意國民黨為了反對前瞻基礎建設條例，以敲鑼打鼓及霸佔主席台等方式，讓立法院議事空轉這樣的做法。
阮昭雄強調，這顯示「支持者不分藍綠，均不同意國民黨用非理性的方式霸佔主席台癱瘓議事。」為此民進黨也再次呼籲國民黨懸崖勒馬，盡速回歸理性討論，正視人民對建設台灣的期待。
此份民調於5月2日至4日執行，共完成1014份，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.10%。
(旺報)
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