誤觸這3大NG姿勢　別說你懂走路

專家提醒，走路內八、腳尖先著地，都是錯誤的走路姿勢。（倪浩倫攝）

走路姿勢不對，當心走再久、肌少症依舊上身！80多歲的高女士，因為個性急、走路快，不僅時常跌倒，肩頸也常愈走愈痠痛僵硬。專家表示，正確走路方式包括走路「內八」、「腳跟著地」、「腳跟距離大於10公分」，否則不僅易讓脊椎、骨盆出問題，部分肌群也因無法被鍛鍊，出現肌少症、易跌倒等現象。

我國老化速度嚴重，各界都在致力讓長者能維持原有的健康，避免、延緩加入失能一族，而「持續活動」是維持身體機能的重要一環。但根據中華民國護理師護士公會全聯會觀察，許多老人家不走出門，是因為擔心跌倒，進一步分析原因，其中一大原因竟是走路姿勢錯誤。

北醫大高齡健康管理學系助理教授曾櫻枝說，走路有3大注意重點：膝蓋腳尖外八、走路腳跟先著地、雙腳腳跟距離大於10公分！一旦姿勢錯誤，會出現易跌倒、肩頸僵硬痠痛、脊椎骨盆出問題、甚至導致小腿肌疏於鍛鍊而漸出現肌少症等情形。

高女士因為姿勢錯誤而常跌倒，慢慢的因害怕跌倒而減少走路頻率，經評估發現她走路內八、走路時腳尖先著地、兩腳跟距離過近，在經數次的姿勢訓練課程後，已能用正確的姿勢走路，走得又穩又快。

衛福部照護司簡技陳青梅表示，衛福部現正公開徵求包括營養膳食、口腔保健、肌力訓練、生活重建等有助於提升生活品質、延緩失能的「實證經驗方案」，目前已收案達500多件，再經分類、邀專家篩選後，預計本月底前會上網公告200~300件方案，並補助各地方政府，上網挑選適合自己的方案，透過窗口邀該方案講師到該縣市去上課、進行人才培訓。

(中時)