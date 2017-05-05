誤觸這3大NG姿勢 別說你懂走路
走路姿勢不對，當心走再久、肌少症依舊上身！80多歲的高女士，因為個性急、走路快，不僅時常跌倒，肩頸也常愈走愈痠痛僵硬。專家表示，正確走路方式包括走路「內八」、「腳跟著地」、「腳跟距離大於10公分」，否則不僅易讓脊椎、骨盆出問題，部分肌群也因無法被鍛鍊，出現肌少症、易跌倒等現象。
我國老化速度嚴重，各界都在致力讓長者能維持原有的健康，避免、延緩加入失能一族，而「持續活動」是維持身體機能的重要一環。但根據中華民國護理師護士公會全聯會觀察，許多老人家不走出門，是因為擔心跌倒，進一步分析原因，其中一大原因竟是走路姿勢錯誤。
北醫大高齡健康管理學系助理教授曾櫻枝說，走路有3大注意重點：膝蓋腳尖外八、走路腳跟先著地、雙腳腳跟距離大於10公分！一旦姿勢錯誤，會出現易跌倒、肩頸僵硬痠痛、脊椎骨盆出問題、甚至導致小腿肌疏於鍛鍊而漸出現肌少症等情形。
高女士因為姿勢錯誤而常跌倒，慢慢的因害怕跌倒而減少走路頻率，經評估發現她走路內八、走路時腳尖先著地、兩腳跟距離過近，在經數次的姿勢訓練課程後，已能用正確的姿勢走路，走得又穩又快。
衛福部照護司簡技陳青梅表示，衛福部現正公開徵求包括營養膳食、口腔保健、肌力訓練、生活重建等有助於提升生活品質、延緩失能的「實證經驗方案」，目前已收案達500多件，再經分類、邀專家篩選後，預計本月底前會上網公告200~300件方案，並補助各地方政府，上網挑選適合自己的方案，透過窗口邀該方案講師到該縣市去上課、進行人才培訓。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。