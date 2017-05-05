賴清德談女作家事件 孫大千：言詞空洞冷淡疏離

前立委孫大千在臉書發文，痛批賴清德對社會事件無感。(圖/孫大千臉書)

女作家林奕含自殺事件鬧得滿城風雨，但是有地緣關係的台南市一直沒有反應。昨天(4日)，台南市長賴清德終於透過臉書發表意見，然而其言論依然無法平息民眾怒火；對此，前立委孫大千批評，指賴清德講了一堆官方又空洞華麗的言詞，只讓人感覺到他的疏離與劃清界線。

孫大千今天(5日)在臉書發文，指出賴清德言論不讓人領情的原因。其一，開場很「官方」有如新聞稿；其二，避重就輕的想表達自己「沒有失職」；其三，講一堆陳詞爛調，提不出有效解決辦法；其四，言詞空洞華麗，感覺不出同理心。

孫大千強調，女作家事件比當年的洪仲丘案更嚴重、影響更全面，因為這不是單一的刑事案件。國民黨之前就是忽略洪案背後的民意狂潮，難道賴清德現在又要以這樣的疏離態度劃清界線？

孫大千臉書全文如下：

一直很高民調的台南市長賴清德，最近因台南新銳作家林奕含的自殺事件，受到很大的質疑，為何這件造成全台灣父母與孩子恐慌的事件，他的反應竟如此冷淡，媒體報導他的臉書被民眾灌爆了。所以，昨日他終於在臉書po文。

但他的文章ㄧpo出，民眾依然不領情，為何會這樣呢？我特地去看了他的文章，找到了一些原因。

他的文章共有四段，第一段簡短地陳述民眾的憤怒和家屬的不捨，一個很官方新聞稿的開場。

第二段，特地強調林奕含是台南的女兒，強調他對林的關心，接著他就直接陳述他在第一時間做了哪些處理.......看到此，以民眾觀看的感受，就會覺得他最想要表達的是他沒有失職，都有「理性」在處理。

第三段則是......告訴大家他想怎麽進一步處理，以防未來再發生類似事件，但方法都很官方報告，甚至不察媒體已報導過教育部先一步承認人手根本不足，無法掌握補習班的老師的去向。甚至他在文中提到的透過修法採實名制的一些做法，都是別的立委提的，而且不是現在可以立即做到，民眾根本不知道做到後真有效嗎？不就有補習業者出來講，不少學校的狼師都是使用真名，那又能代表什麼呢？

最後一段的結語，更是空洞華麗.......「在黑暗的時刻，總是能看到人性的光輝，這幾天，整個台灣幾乎都為了林奕含而難過傷心，這樣的疼心，是台灣人最善良的天性。深切期盼大家可以共同努力，讓台灣社會不再有下一個房思琪。」

想起洪仲丘的案子，國民黨那時在執政，也忽略了洪案背後的民意狂潮般的焦慮，因為很多人的孩子都會去服役，如果孩子的處境是這麽危險，這些受害者被這新聞一波波的湧起，將是多可怕的串連。這幾天，又有許多狼師被檢舉，相信這只是開始，因為這比洪仲丘案更全面影響，這真的不是個刑事案件，不是賴清德這麽疏離的態度能劃清界線的。

賴清德和民進黨要注意，林奕含案比洪仲丘案更讓台灣人不安。

(中時電子報)