伯父半夜爬上床 3年性侵小六姪女134次判12年半

披著狼衣的伯父4年前起對著當時才小六的姪女上下其手，後來竟趁著姪女睡著，大膽爬上床強制性交得逞，少女不知如何是好，只能用棉被蓋住臉任憑擺布，高雄地院認定伯父3年妨害性自主134次，判刑12年半，可上訴。

(中時)