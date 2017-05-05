立委籲建立完善法規，保障輔助犬權益

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立委吳琪銘（右二起）、劉建國5日舉行記者會，邀請國內導盲犬、導聾犬、肢體障礙輔助犬訓練單位人員共同為輔助犬權益發聲，呼籲建立更完善法規，保障輔助犬能自由進出職場、公眾場所、大眾交通工具及租屋處。（姚志平攝）

立委吳琪銘、劉建國5日舉行記者會，邀請國內導盲犬、導聾犬、肢體障礙輔助犬訓練單位人員共同為輔助犬權益發聲，呼籲建立更完善法規，保障輔助犬能自由進出職場、公眾場所、大眾交通工具及租屋處。

(中時)