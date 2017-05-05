自曝想出「安樂死」相關書籍 瓊瑤：捍衛病患自主權

瓊瑤期盼台灣能通過「安樂死」法案。(圖/本報系資料照)

知名作家瓊瑤曾在臉書發表「寫給兒子和兒媳的一封公開信：預約自己的美好告別」，呼籲台灣能立法通過「安樂死」，不過擔憂有生之年無法見證這刻，表示若能「尊嚴死」也已滿足，今天更在臉書表達想出版相關書籍的意願，盼替老人求得自主權。

瓊瑤臉書全文。(圖/瓊瑤臉書)

瓊瑤表示昔日呼籲官員能立法通過「安樂死」，算是為許多人爭取最後的「尊嚴」，未料卻因為一根鼻胃管引發軒然大波，也被這條管子打得遍體鱗傷，她表示當罹患失智失能確定無法復原，又或者生了場難以治療的重病時，會願意長期臥病在床，並從鼻孔插入管子直到胃部獲取營養，藉此延長壽命嗎？她再三強調這是每個人都會遇到的生命議題，值得每個人審慎思考。

致力於推動「安樂死」的她「安樂死」表示想寫本有關「病人自主權利法」和「安樂死」的書，為靠醫療器材加工活著的老人呼籲自主權，不過只會在私人臉書發表，由於想知道社會對此議題走向，希望每個人能號召親友來投票，立刻引發網友熱議，而目前投票趨勢幾乎倒向「不願意」。

(中時電子報)