包租公被昔日房客強盜取款後丟包 3男被逮

苗栗縣公館鄉一名何姓包租公3日晚間9點收完租金返家時，遭3名戴口罩、手套的男子綁走，並脅迫他交出身上的5萬現金及一張提款卡密碼，3人為領取現款，連夜帶人到苗栗市金融機構取款後，於4日凌晨2時許將人載到住家附近丟包。何妻當晚發現丈夫未歸，調閱住家監視器發現丈夫被人綁走，連忙報警，警方以車追人，4日中午在公館市區發現劉姓主嫌的白色駕車，進行攔截圍捕，陳男拒捕與對向車道的賓士車發生對撞才束手就擒。

警方調查，陳男前科累累，平常經營白牌車生意，過去曾是何姓包租公的房客，被害人指出，陳曾向他調借30萬元被拒，可能因而心生不滿找他下手，落網時陳身上只剩4000多元，不願說明剩下的10萬下落，另兩名共犯4日下午也到案，並坦承犯案，訊後依強盜罪嫌送辦。

(中時)