MLB》雙殺打變再見失誤 小熊橫掃費城人

阿摩拉(Albert Almora Jr.)靠費城人失誤滑進致勝分。(美聯社)

小熊去年世界大賽逆轉奪冠，堅強的韌性讓人為之驚豔，昨役他們甫上演4分逆轉秀擊敗費城人，5日與費城人系列賽最後一戰交手，他們再度發揮抵死不退的精神，第5、第8局兩度扳平比數，將比賽逼進延長，最後鏖戰到延長第13局，靠費城人的再見失誤完成橫掃。

前兩戰皆贏球的小熊，此役盼延續氣勢奪三連勝，但費城人不願遭橫掃，盡全力抵抗，5上一度還以3比2超前，8上還靠捕手拉普(Cameron Rupp)的陽春炮突破僵局。不過小熊這場比賽一旦被超前，捕手孟泰洛(Miguel Montero)總能挺身而出，5下先敲追平高飛犧牲打，8下再轟陽春炮扳平比數，是熊軍奪勝功臣之一。

「我們知道我們能扳回局勢，也從未放棄。」孟泰洛此役3打數貢獻1支安打，2分打點是全隊最多，他認為永不放棄，正是這支年輕熊軍的特色，「我們總是會說這句話，並用行動證明一切！」不過雖熊軍獲勝，但孟泰洛退場後，攻勢卻頻頻受阻，也是他們贏得如此辛苦的主因之一。

小熊追平比數後，先在9下1出局攻占一二壘時，佐伯瑞斯特(Ben Zobrist)在二壘遭牽制出局，讓跟進敲安的布萊嚴(Kris Bryant)沒當成英雄。隨後12下他們靠保送攻占滿壘，替補孟泰洛的康崔拉斯(Willson Contreras)卻打出雙殺打，空手而回。最後13下若非希瑟(Matt Szczur)飆速逼出費城人失誤，也可能1分未得收場。

「給我們的球員信心去戰鬥！」小熊總教練麥登(Joe Maddon)坦言，無論9下的牽制、還是12下雙殺，都讓他們感到挫折，但球員們總能做出回應，「這真的是一場很有趣的比賽。」但輸球的費城人可就悶了，不僅失誤的二壘手蓋爾維斯(Freddy Galvis)沮喪，總教練麥坎寧(Pete Mackanin)更是直言，「這樣輸球實在太糟了。」

(中時電子報)