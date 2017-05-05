親扁高市議員鄭新助 不滿中監要扁申請出席餐會
前總統陳水扁傳出病毒性腸胃炎，到診所打點滴，親扁的高雄市議員鄭新助表示，可能是2日參加高雄一邊一國聯誼會餐敘，吃壞肚子；他話鋒一轉，痛批民進黨選前說立委席次過半才有辦法救阿扁，現在票拿太多，對待阿扁也沒有比較優待，阿扁19日想出席凱達格蘭基金會感恩餐會，還是要他申請，「對支持者如何交代？」
阿扁傳出身體不適，鄭新助5日上午受訪表示，或許是大前天參加完聯誼餐會之後，肚子就開始不舒服，經過治療已無大礙。
不過，鄭新助為阿扁抱不平，爆料現任法務部長邱太三選前跟他說，民進黨立委席次要過半，救阿扁比較有辦法，於是他在電台替民進黨催票，結果不分區贏太多，贏了之後對阿扁連優待也沒有，連陳幸妤要開牙醫診所，父女想要講話，還得化做文字去申請，比馬英九時代更嚴苛。
鄭新助表示，邱太三還說，票不能外流到台聯，所以他透過電台強力催票，以前台聯拿130萬票，這屆選舉剩30萬票，連30元補助款都沒有，害他被獨派罵是「奸臣、車手」。
鄭新助說，民進黨選票整個拿到之後，蔡英文曾單獨召見他，他當面提要救阿扁，結果小英完全沒表示意見，只是一直笑。
「5月19日參加感恩餐會還要申請？那阿扁夫妻講話、上廁所用幾張衛生紙要不要申請？不是這樣糟蹋人的吧！」鄭新助坦言，民進黨大權在握，對阿扁總統特赦問題依舊不處理，他對此非常不滿，起碼要讓阿扁自由行動，不必再樣樣申請報備，否則對支持者無法交代。
(中時)
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