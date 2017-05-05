李振昌中繼1局展K功 用10顆球飆3K

李振昌今面對教士3A中繼1局無失分，飆出3次三振。(本報資料照)

今年效力洛磯3A(阿布奎基同位素)的李振昌，今球隊與教士3A(艾爾帕索吉娃娃)交手，李振昌在第7局得點圈有人時登板，展現Ｋ功，飆出3次三振化解危機，可惜球隊最終還是以8比9輸掉比賽。

李振昌今年重返美國職棒，開季從3A出發表現穩定，此役第7局在1、3壘有人時登板，李振昌先投出1次三振後，故意四壞下位打者形成滿壘，隨後又連飆2次三振化解危機，避免球隊失分。

李振昌此役中繼1局，僅用10顆球，全都是好球，連飆3次三振，近3場出賽沒有失分，自責分率降至1.32。

(中時電子報)