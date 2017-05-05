PGA》復出富國首戰 「球王」強森連13輪交紅字

強森不愧是「球王」！因傷休養1個月復出仍連續13輪揮紅字成績。(美聯社資料照)

摔傷休養近1個月於富國銀行錦標賽復出，「球王」美國名將強森雖沒打出之前贏得3連勝球感，但也相去不遠，今天(5日)首輪後9洞打出3鳥0柏忌33桿，將這輪成績拉回低於標準桿2桿的70桿(-2)，暫居並列第15，連續15輪揮出交出紅字成績。

強森上月初在美國名人賽開打前於奧古斯塔的租住從樓梯摔下，造成背部受傷宣布退賽，這場比賽是他的復出首戰，本以為球感會生疏，但首輪打下來並沒有差太多，全場只有2洞沒有標準桿上果嶺，讓自己交出4鳥2柏忌-2不錯成績。

強森首輪前9洞在第2、9洞錯失果嶺，吞下2個柏忌，另在第7洞抓鳥，打出37桿，轉場後9洞木、鐵恢復正常，於第12、15與16洞抓下3鳥，交出33桿，上升並列第15，保持在爭冠行列。

二、三月在Genesis公開賽、墨西哥錦標賽與世界比洞賽贏得連3勝的強森，只要再贏富國銀行錦標賽，就是伍茲2007年至2008年贏得5連勝以來，美巡第2長贏得連勝的選手。他打完首輪後說：「我有一段時間沒比賽了，今天可以打出這樣的成績我很滿意，雖然沒有推進太多的推桿，可是有16洞上果嶺，我的擊球非常好。」。

首輪有52位選手在不小風勢下揮出低於標準桿，可惜不包括我國旅美好手潘政琮，這輪從第10洞出發的他，一度在前9洞揮出3鳥1柏忌34桿，但後9洞卻打出0鳥4柏忌40桿，最終以74桿並列第99，由於首輪結束後的晉級線為72桿，還有機會在次輪拚晉級。

義大利好手莫里納瑞以66桿領先，落後4桿的強森，隨後3天隨時可以後來居上爭奪「連4勝」。近13次參賽其中11次獲得前20的美國46歲老將米克森，以71桿暫居並列第31，也有希望爭奪賽史首冠。

(中時電子報)