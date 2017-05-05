隱形眼鏡助攻 醫材產值創新高

隨著台灣社會邁入高齡化，加上健康、美妝意識抬頭，去年眼鏡製造、醫療設備及用品，以及醫用化學製品等相關醫材產業產值達新台幣629億元（下同），年增達11.2％，產值創歷史新高。另外，在隱形眼鏡助攻下，眼鏡製造業產值同創歷年新高。

經濟部統計處今（5）日發佈醫療器材產業統計報告。統計處副處長王淑娟表示，眼鏡製造業是醫材業主要業別，去年產值高達287億元，年增16.0％，當中又有超過5成是仰賴隱形眼鏡，顯示隱形眼鏡是醫材業主要成長動能。

王淑娟表示，台廠隱形眼鏡享有高性價比，受到國內外消費者青睞，已經連8年維持雙位數增長，平均年增長率25.8％，隱形眼鏡毛利高，也吸引廠商爭相投入。

在其他業別方面，王淑娟指出，近年來注射器、血糖機、人工關節及醫用導管等產品需求成長，去年醫療設備及用品業產值達249億元，年增6.4％。另外，血糖診斷試劑需求增加也帶動醫用化學製品業雙位數增長，去年產值為93億元，年增10.5％。

數據顯示，台灣醫療器材以外銷為主，有近75％的醫療器材是直接外銷，去年出口產值達16億美元。王淑娟表示，醫材外銷有4成是眼鏡類產品，外銷地以美國、日本、大陸為主。

值得注意的是，整個醫療器材產業仍屬於入超，醫材進口總值達19億美元，進出口差額達3億美元，有超過5成進口是來自美國、日本、德國的高端醫療設備。

王淑娟分析，目前台灣醫療器材產業中，眼鏡業在國際上享有競爭力，不過，醫療設備等產業多仍屬於中低階產品；由於高階醫療設備有較高的技術、市場門檻，台廠仍在努力跨過技術門檻，長期趨勢來看醫材業入超金額可望逐年縮小。

今年醫材產業依舊維持旺盛買氣，1至2月產值已達98億元，年增10.3％。統計處預估今年產值可望再創新高。

(工商)