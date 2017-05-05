12生肖石雕肖像　板橋石雕公園將現身

新北市板橋區石雕公園今（5日）進行12生肖石雕肖像吊掛安裝作業。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區石雕公園今（5日）進行12生肖石雕肖像吊掛安裝作業。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區石雕公園今（5日）進行12生肖石雕肖像吊掛安裝作業。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區石雕公園今（5日）進行12生肖石雕肖像吊掛安裝作業，將於6月初以嶄新風貌呈現公園主題，歡迎民眾共遊園區聽故事並欣賞石雕作品。

板橋區公所表示，繼完成公廁整修及周邊園藝造景後，為營造石雕特色主題公園，構思規劃於公園園區打造12生肖的石雕廊道，廊道以自然透水的碎石步道鋪設，入口處並設置解說牌面輔以說故事的方式來闡述傳統12生肖的緣由，藉由說故事的方式融入日常生活以增加趣味性及傳統教育寓意。

讓小朋友了解12生肖這趣味性的故事並同時提升石雕公園特色，即將於6月初啟用，屆時歡迎民眾一同來園區找尋屬於自己的生肖並拍照留念。

(中時)