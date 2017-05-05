去過沒？全球8條最知名特色街道 亞洲3處上榜

東京銀座6丁目高級地段的新地標「GINZA SIX」是近期當地最火熱打卡景點。(本報系資料照)

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Jonny（@_j0n.ny_）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 4 6:59下午 PDT 張貼

走遍世界各個城市，必有最出名又具特色的街道，獨到又各具風格的街頭風情吸引旅客造訪，如同匯聚一座城市的魅力縮影，帶領外國遊客快速認識當地最繁華的一面。而國際旅遊網站近日評選出全球8條最有特色名街，來看看你曾去過哪些景點吧！或者也能納入下次旅遊必訪景點之一。

全球旅遊比價網站Skyscanner發布的「全球8條最有特色的名街」，上榜的有法國「巴黎香榭麗舍大街」，這條東起協和廣場、西至是凱旋門，可說是巴黎的靈魂街道，街道兩旁餐廳、咖啡店、精品店雲集。另義大利「米蘭蒙提拿破侖街」同樣是全球時尚指標聖地，也曾是拿破崙統治時期的首都。

chopsticksnchapsticks（@sutefanii09）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 4 7:27下午 PDT 張貼

Angela（@angrogic）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 4 6:20下午 PDT 張貼

而美國共有3條街道入選，為「紐約百老匯大道」、「拉斯維加斯大道」、以及「舊金山倫巴底街」。「紐約百老匯大道」是紐約最繁榮的街道，除了可觀賞《歌劇魅影》、《獅子王》等經典歌劇，跨年時總湧入大批人潮的時代廣場也位於這條街上。「舊金山朗伯德街」最具特點的原因在於有8個急轉彎道，是為讓車輛順利通行陡峭山壁，也被稱是「世界上最曲折的街道」。

Nick Staib（@nick.staib）分享的貼文 於 2015 年 10月 月 7 8:47上午 PDT 張貼

JY_Jessica（@799413695wjy）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 29 5:12上午 PDT 張貼

voldemar00（@voldemar00）分享的貼文 於 2014 年 12月 月 6 11:41上午 PST 張貼

此外，亞洲亦有3條城市特色名街入選，「東京銀座大街」、「上海南京路」、和「香港星光大道」，是最能快速認識當地最繁華一面的地區。「東京銀座大街」地區是全日本地價最貴地段，也是日本精品旗艦店最集中的繁華商業街。「上海南京路」集結美食、購物特色，是上海開埠後歷史最悠久的商業街。「香港星光大道」則是可欣賞維多利亞港景色以及夜間燈光秀的特別體驗。

(中時電子報)