少子化 四技二專統測報名人數較去年少9827人
106學年度四技二專統一入學測驗訂於6日、7日登場，受到少子化影響，全國統一入學測驗報名人數，今年比去年少了9827人；彰化、員林永靖兩個考區合計報名人數7483人，也比去年少463人，減少幅度約6%。
負責彰化、員林永靖考區考務的建國科技大學表示，6日上午8時公佈「試場平面圖」及「試場分配表」，考生可以先看考場位置，但考生不得進入試場內，統測試場全面使用冷氣。
此外，承辦單位提醒考生，入場考試時，手機和具通訊功能之穿戴式裝置，如智慧型眼鏡、智慧型手環、智慧型手錶等應關閉電源或取出電池，連同其他違禁物品置於臨時置物區。另外，各科目均不得使用計算器，試場內也不得飲食。
據了解，彰化考區，包含建國科大、彰師附工、彰化高商等，去年的報名人數合計4229人，今年4071人，少了158人；員林永靖考區包含崇實高工、員林家商、員林農工、永靖農工，去年報名人數3717人，今年3412人，少了305人。
(中時)
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