民進黨前瞻計畫民調 軌道建設贊成度最低

民進黨今天公布執政週年相關民調記者會，「前瞻基礎建設計畫」最受外界爭議的軌道建設，平均贊成度53.3%，居五大項中支持度最低的一項，中間選民贊成度不到5成，泛綠贊成者也不到七成。

此外，民調顯示，68.8%的民眾贊成政府推動「前瞻基礎建設計畫」，不贊成僅有26.3%，但是44.6%的中間選民並不認為，國民黨以杯葛議事方式反對是為反對而反對，不讓政府做事。

民進黨黨中央為執政政績辯護，今天繼續公布週年相關民調記者會，今天以「前瞻基礎建設計畫」議題為主。

民調指出，政府推動「前瞻基礎建設計畫」中，泛綠贊成高達86.3%、10.1%不贊成，中間選民贊成62.1%、不贊成31.9%；至於是否知道「前瞻基礎建設計畫」有綠能數位、水環境、軌道與城鄉等五大項者，除了泛藍支持有超過6成知道，泛綠及中間選民知道及不知道幾乎各佔一半。

五大項建設中，水資源建設贊成度最高，有82.0%，軌道建設最低為53.3%，其他依序為綠能75.4%、城鄉70.0%、數位66.5%。

而軌道建設上，在贊成度上，泛藍38.6%、泛綠68.8%及中間選民47.4%，皆是贊成度最低的；水環境則是三個族群贊成度最高，泛綠超過9成，泛藍及中間選民都超過7成。

此外，64.3%的民眾認為「前瞻基礎建設計畫」對台灣未來的經濟與平衡區域發展有幫助，但是也有12.5%泛綠支持者，泛藍則是46.7%及33.5%中間選民認為沒幫助。

有高達74.6%的民眾不同意國民黨為了反對前瞻基礎建設條例，以敲鑼打鼓及霸佔主席台等方式，讓立法院議事空轉這樣的做法。民進黨發言人阮昭雄強調，這顯示「支持者不分藍綠，均不同意國民黨用非理性的方式霸佔主席台癱瘓議事。」

(中時)