畫面曝光! 炸彈之母轟炸後 村莊變瓦礫場
美軍上個月在阿富汗東部的伊斯蘭國據點投擲有「炸彈之母」之稱的大型空爆炸彈，最近被轟炸過後的村莊畫面曝光，地面上的物品幾乎被摧毀，現場變成了大型瓦礫場，景象怵目驚心，可見炸彈之母的驚人威力。
透過《福斯新聞》的影片可以看見，被炸彈之母轟炸後的楠格哈爾省村莊宛如瓦礫場，樹木被燒剩枝幹，房屋也變成碎石，汽車也被炸得剩變形的骨架，地面上所有可見的物品全被炸毀，面目全非，在風景秀麗的阿富汗草原，炸彈之母留下了擁有地獄面貌的疤痕。
炸彈之母的威力，大到在地道的人也無法倖免，根據報導指出，在一處被摧毀的IS武裝份子所藏身的地道裡發現了20具左右的屍體，而地面上還可以看見不少被炸毀的槍枝殘骸，ISIS戰鬥機也被摧毀，軍方稱此次的轟炸造成包含4名指揮官在內的94名武裝份子死亡。
(中時電子報)
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