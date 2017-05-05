平均74歲 《我的天 My Day》出道尬五月天

《我的天 My Day》大齡男子天團正式出道。（張鎧乙攝）

《我的天 My Day》現場表演。（張鎧乙攝）

《我的天 My Day》團員活力十足。（張鎧乙攝）

弘道老人福利基金會5日舉行『2017夢想聯盟』起跑活動中，來自新莊志工站，平均74歲的5名老帥哥，組成《我的天 My Day》大齡男子天團，現在表演五月天的名曲《派對動物》，翻轉大眾對『七老八十』的刻板印象

(中時)