為偷娃娃機 敲玻璃磁鐵花招百出
就是要夾娃娃！43歲段姓男子為偷夾娃娃機內的步娃娃，涉嫌敲破玻璃行竊，相隔7年警方才因地上遺留血跡比對出段男犯案；38歲洪姓男子則是以強力磁鐵伸進去娃娃機內吊出步娃娃鑰匙圈，兩人均被依竊盜罪嫌起訴。
段男為偷娃娃，於2000年3月2日清晨5時許，在漢口路騎樓，徒手敲破娃娃機玻璃後，順手牽羊一只步娃娃，但因敲破玻璃時切傷手，現場遺留血跡，相隔多年後才被比對出犯案者是他。
洪男則是在前年11月22日晚上6時多，以強力磁鐵伸進去娃娃機，吸引1個相機造型鑰匙圈和1個布娃娃鑰匙圈到洞口，掉落後得手；相隔一天，洪男又重返店內，被店家察覺而報警查獲。
(中時)
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