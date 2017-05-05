為偷娃娃機 敲玻璃磁鐵花招百出

就是要夾娃娃！43歲段姓男子為偷夾娃娃機內的步娃娃，涉嫌敲破玻璃行竊，相隔7年警方才因地上遺留血跡比對出段男犯案；38歲洪姓男子則是以強力磁鐵伸進去娃娃機內吊出步娃娃鑰匙圈，兩人均被依竊盜罪嫌起訴。

段男為偷娃娃，於2000年3月2日清晨5時許，在漢口路騎樓，徒手敲破娃娃機玻璃後，順手牽羊一只步娃娃，但因敲破玻璃時切傷手，現場遺留血跡，相隔多年後才被比對出犯案者是他。

洪男則是在前年11月22日晚上6時多，以強力磁鐵伸進去娃娃機，吸引1個相機造型鑰匙圈和1個布娃娃鑰匙圈到洞口，掉落後得手；相隔一天，洪男又重返店內，被店家察覺而報警查獲。

(中時)